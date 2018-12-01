Концерт Элвина Грея в Казани собрал 9 тыс. зрителей

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Известный представитель башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин (Элвин Грей) спел в Казани для 9 тыс. зрителей. Участниками концерта на «Татнефть-арене» помимо самого певца стали и молодые артисты – участники созданного им лейбла.

Сначала Радик Юльякшин исполнил песню «Красивая, хороший», написанную совместно с Бабеком Мамедрзаевым и Эльвирой Сафиной. Эту же песню поет и заслуженная артистка Татарстана Гузель Уразова. Осенью между Юльякшиным и Уразовой возник спор из-за авторских прав на эту песню – вопрос до сих пор не решен, этим занимаются юристы.

На концерте Элвин Грей спел все хиты своего репертуара, включая ретропесни «Уфтанма», «Елама, ярсыма», «Гомерлэр утэ икэн» и авторские композиции. Почти все время ему подпевали зрители.

Также на концерте выступили казахский певец Бабек Мамедрзаев и дагестанец Эльбрус Джанмирзоев. 1 декабря было объявлено днем рождения лейбла «Элвин Грей».

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