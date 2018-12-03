Видео эротических съемок крановщиц Набережночелнинского завода появилось в Сети

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). На YouTube-канале Набережночелнинского кранового завода появилось видео, анонсирующее выпуск «календаря с дополненной реальностью» на 2019 год.



На кадрах предстают полураздетые сотрудницы завода, которые, не стесняясь, обнажают свои самые пикантные части тел. Судя по всему, съемки проходили в разных локациях, в том числе и на производстве. Видео получилось смелым и позитивным, однако сам календарь еще пока не вышел в свет.



Подписчики канала пришли в восторг, некоторые заинтересовались, есть ли на заводе вакансии.



«Порадовала сама атмосфера…ожидания и... чего-то светлого... Молодцы! Так держать! Девченки – красотки!», «Вакансии у вас ещё есть?!?!?!», «Ай маладца – современно и позитивно», «Все девушки в ролике – красотки!» – поддержали пользователи девушек (орфография и пунктуация соблюдены – прим. Т-и).



Завод выпускает эротические календари с 2007 года. В 2018 году вышло два календаря – с участием женщин и мужчин.

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