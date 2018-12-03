Стали известны регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Лидерами среди регионов России по уровню и распределению зарплат стали Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а самыми низкими оказались заработки республики Дагестан и Карачаево-Черкесия. Исследование подготовлено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В Ямало-Ненецком АО доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц равняется 27,03%, в Чукотском – 26,19%, а в Ненецком – 20,02%. Москва с ее 17,59% работников с высокими зарплатами уступает 0,03% Магаданской области и находится на пятом месте.

При этом количество низкооплачиваемых с месячной зарплатой менее 15 тыс. рублей в Ямало-Ненецком АО не превышает 1,5%, в Чукотском оно еще ниже – 1,1%, в Ненецком равняется 2,6%, в Магаданской области – 0,7%, а в Москве – 3,1%.

Напротив, в Дагестане число высокооплачиваемых работников равняется 0,63%, а низкооплачиваемых – 45,7%. Чуть меньше людей с маленькими зарплатами в Карачаево-Черкесии – 44,2% (людей с большими – 0,76%) и Кабардино-Балкарии – 43,2% (людей с большими – 0,61%). Антилидером по количеству высокооплачиваемых работников оказалась Адыгея с ее 0,59% (а вот низкооплачиваемых работников в регионе не так много – 37,2%).

В среднем по стране доля работников с зарплатой свыше 100 тыс. рублей без НДФЛ составляет 4,39%, а работников с заработком менее 15 тыс. – 20,1%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан занял 40-е место среди регионов России по размеру зарплат.

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