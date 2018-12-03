Татарстан занял 40-е место среди регионов России по размеру зарплат

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Татарстан занял 40-е место среди регионов России по уровню и распределению зарплат в 2017 году. Исследование было подготовлено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц составляет в республике 1,7%, а низкооплачиваемых с месячной зарплатой менее 15 тыс. рублей в месяц – 21,8%.

При этом наиболее распространенные среди работников РТ зарплаты находятся в диапазоне между 16 тыс. и 35 тыс. рублей.

В среднем по стране доля работников с зарплатой свыше 100 тыс. рублей без НДФЛ составляет 4,39%, а работников с заработком менее 15 тыс. – 20,1%.

Медианная месячная зарплата в России равняется 26,9 тыс. рублей. Средние зарплаты по стране находятся в диапазоне 17–44 тыс. рублей.

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