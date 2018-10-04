Татар-информ

4 октября 2018, 06:38

Общество

В плацкартных вагонах полки могут заменить капсулами

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Общество

В плацкартных вагонах полки могут заменить капсулами

На российских железных дорогах в ближайшие два года появятся более комфортные типы пассажирских вагонов.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В плацкартных вагонах полки могут заменить капсулами. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя правления ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозёрова.

Глава РЖД рассказал, что в связи с постепенной масштабной заменой подвижного состава сейчас рассматриваются варианты новой организации внутреннего пространства вагонов, в том числе плацкартных и общих.

Будут созданы зоны персонального комфорта пассажиров, отметил Белозёров. Для этого привычные полки могут заменить капсулами или трансформерный вариант пассажирского места, который путешественник может изменять под свои потребности.

Ранее сообщалось, что к 2025 году планируется постепенное обновление 35 процентов парка пассажирских вагонов. При этом старые вагоны (без кондиционеров и биотуалета) планируется выделить во временный эконом-бюджет класс со значительно сниженными ценами (лоукост).

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