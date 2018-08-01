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Татар-информ

1 августа 2018, 16:02

Общество

В России появится железнодорожный лоукост-класс

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Общество

В России появится железнодорожный лоукост-класс

К 2030 году будут три типа пассажирских поездов: «Дневной экспресс», «Ночной поезд» и «Традиционный поезд».

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В России временно появится железнодорожный лоукост-класс, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Федеральной пассажирской компании».

К 2025 году планируется постепенное обновление 35 процентов парка пассажирских вагонов. При этом старые вагоны (без кондиционеров и биотуалета) планируется выделить во временный эконом-бюджет класс со значительно сниженными ценами (лоукост).

Кроме того, к 2030 году планируется ввести три типа поездов. «Дневной экспресс» будет совершать поездки на расстояние до 600 км длительностью не более 6 часов. «Ночной поезд» предполагает возможность полноценного ночного сна, так как время в пути достигает 12 часов. «Традиционный поезд» совершает поездки на дальние расстояния (более 1,5 тыс. км).

Во всех типах предусмотрены разные уровни комфортности: бизнес-класс, комфорт, эконом и временный эконом-бюджет класс.

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