Татар-информ

4 октября 2018, 08:14

Сельское хозяйство

В РТ хотят увеличить сумму гранта до 70 млн рублей по программе развития сельхозкооперативов

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Сельское хозяйство

В РТ хотят увеличить сумму гранта до 70 млн рублей по программе развития сельхозкооперативов

В этом году по программе развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов можно было претендовать на грант до 35 млн рублей.

(Казань, 4 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане со следующего года могут увеличить сумму гранта с 35 млн до 70 млн рублей по программе развития сельскохозяйственных потребкооперативов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

О планах по усилению поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов на церемонии вручения сертификатов грантополучателям заявил глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов.

«Будущее за объединением в кооперативы. Человек должен работать в одном направлении и не беспокоиться, как реализовать произведенную продукцию. Кооперативы должны вас объединить. Это направление со следующего года обязательно усилим», – сказал фермерам министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» замминистра Ришат Хабипов пояснил, что в этом году по программе развития сельскохозяйственных потребкооперативов можно было претендовать на грант до 35 млн рублей.

«Кооператив может претендовать на грант до 70 млн рублей. Но из-за того, что у нас много заявителей, на этот год мы определили сумму до 35 млн рублей. С учетом того, что кооператив создается в сельской местности, необходимое внесение 40 процентов собственных средств не все могли обеспечить, поэтому было ограничение. То есть на 70 млн рублей грантовой поддержки нужно еще 40 процентов собственных средств – это 28 млн рублей. Но уже есть вновь созданные кооперативы, которые заверяют, что могут поставить более мощное оборудование, и мы думаем увеличить сумму гранта на один кооператив», – уточнил собеседник информагентства.

О необходимости развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике 3 октября упомянул председатель комитета Тахир Хадеев.

«На сегодняшний день значительная часть нашей сельскохозяйственной продукции перерабатывается за пределами республики. А это наша упущенная выгода. Актуальной задачей остается развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и агропарков», – подчеркнул Хадеев.

В Татарстане с 2015 года реализуется ведомственная целевая программа с федеральным соучастием «Развитие сельхозпотребкооперации в РТ».

В республике создано 193 сельскохозяйственных потребительских кооператива по сбыту, заготовке и переработке продукции. Для решения вопросов кредитования малых форм хозяйствования на селе зарегистрировано 14 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.  

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