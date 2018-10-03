Марат Ахметов вручил фермерам гранты на общую сумму 255 млн рублей

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Казани глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов вручил сертификаты грантополучателям на общую сумму 255 млн рублей. Средства предоставлены по программам поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственных кооперативов.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, в этом году по трем программам грантовая поддержка составила более 840 млн рублей.

«В республике достаточно серьезное внимание уделяется деловой активности сельского населения, это касается крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, начинающих фермеров, кооперативов. Такие программы у нас реализуются ежегодно. Конкурсная комиссия провела тщательную работу, изучив каждый представленный проект. Я рассчитываю на вашу порядочность в выполнении условий конкурсов», – сказал собравшимся Марат Ахметов.

Он также заметил, что в Татарстане фермерское движение развивалось «от полного непонимания и отрицания местными властями до поддержки в настоящее время». «Пришлось по этапам преодолевать психологические, ментальные проблемы. Но сегодня у нас есть хорошее понимание в этом вопросе. Будущее – за объединением в кооперативы. Человек должен работать в одном направлении и не беспокоиться, как реализовать произведенную продукцию. Кооперативы должны вас объединить. Это направление со следующего года обязательно усилим», – заявил вице-премьер.

Фермерские хозяйства в течение последних 20 лет показывают лучшие показатели по развитию животноводства и надою молока, добавил председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров.

«Сохранность скота у фермерских хозяйств тоже наилучшая. Но кооперативы – это наше будущее. Для развития кооперативов, как и фермерских хозяйств, в республике сформировалась очень хорошая инфраструктура», – подчеркнул он.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов отметил, что сумма грантов в этом году в два раза больше, чем в прошлом. «На первом этапе было израсходовано около 600 млн рублей. 255 млн рублей сейчас получили грантополучатели второго тура», – сообщил он.

На гранты по программе начинающих фермеров заявилось 64 человека, выиграли – 40; по развитию семейных животноводческих ферм – 22, выиграли – 10; по развитию кооперативов заявки подали десять человек, из которых пять получили денежные средства.

«Если они в течение обозначенного времени реализуют свои бизнес-проекты, то в республике дополнительно появится 6 тыс. голов крупного рогатого скота и более 3 тыс. голов молочных коров. Все это позволит поставлять натуральную продукцию в организованные кооперативы, которые будут ее реализовывать», – пояснил Хабипов.

Одним из обладателей грантовой поддержки стал глава КФХ Ренат Мухометзянов из Мензелинского района РТ. Он выиграл денежные средства на развитие семейной фермы по производству (выращиванию) не менее 15 т в год товарной рыбы.

«Занимаемся рыбоводством. Выращиваем рыбу в трех прудах. Планируем наращивать объемы. Стерлядь выращивается в закрытом помещении, в бассейнах. Если рыба в прудах растет только с мая по сентябрь, то стерлядь круглогодично», – рассказал он журналистам.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Мухометзянов уточнил, что рыбоводством занимается с 2015 года. «Взяли в аренду пруд. В первый год запустили мальков карпа. Сейчас у нас есть такая услуга, как платная рыбалка: приезжают люди, покупают путевку и вылавливают рыбу. Планируем ее продавать, когда будут большие объемы», – поделился он.

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