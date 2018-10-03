Израиль продолжит операции в Сирии и после поставок С-300 из России

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Израиль не откажется от военных операций в Сирии даже после поставки туда ЗРК С-300 из России, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Кан-РЭКА».

«Я не могу сказать, что мы рады присутствию С-300», — сказал Либерман. Вместе с тем, по его словам, это та самая тема, где у Израиля нет никакого выхода и нет возможности не принимать решения.

Либерман отметил, что в Сирии есть и более совершенные С-400, которые состоят на вооружении российских военных. В связи с поставкой С-300 израильский народ интересует, «кто и как будет управлять этими комплексами», добавил он.

Министр пояснил, что Израиль исключительно пытает не дать Ирану превратить Сирию в передовой форпост против Израиля или использовать территорию Сирии в качестве некого логистического центра для переброски особо эффективного оружия из Ирана в Ливан для «Хезболлы».

Израиль будет действовать в соответствии со своими интересами, заключил Либерман.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Сети появилось видео поставки С-300 в Сирию.

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