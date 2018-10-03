Опубликовано видео поставки С-300 в Сирию

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Минобороны опубликовало видео выгрузки в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда».

На записи видно, как комплексы выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Было решено поставить в Сирию С-300 после того, как 17 сентября был сбит российский самолет Ил-20. Во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии, сирийские ПВО случайно сбили российский самолет, погибли пятнадцать военных.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вСирии прокомментировали решение России о поставках С-300.

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