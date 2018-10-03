Авторитетный казанский архитектор назвал новые детали обретения Казанской иконы Божией Матери

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани на научно-практической конференции «Традиции старообрядческой благотворительности» авторитетный казанский архитектор, в прошлом один из составителей генерального плана столицы РТ, краевед и историк Сергей Саначин впервые назвал новые подробности обретения Казанской иконы Божией Матери.

В секции «Исторические судьбы старообрядчества» Саначин представил доклад «Для чего и почему Гермоген правил рукопись "Повести о явлении и чудесах иконы Казанской Богоматери"».

Анализируя исторические документы из нескольких крупнейших библиотек страны, Сергей Саначин обратил внимание, что на обороте 17-го листа одной из рукописей патриарх Гермоген своей рукой обвел целый эпизод из повествования об обретении Казанской иконы Божией Матери и сделал пометку, запрещающую включать его в текст при последующих переписываниях.

Так называемая лицевая рукопись, в которой отражены события явления и дальнейшего почитания Казанской иконы Божией Матери, сообщил Сергей Саначин, принадлежит библиотеке Петра I. Она датируется XVI-XVII веками и почти тождественна подлинникам Гермогена.

Сравнивая существующие исторические копии рукописей, а также пометки и рекомендации Гермогена, ученый выяснил, что мирское имя патриарха, первым взявшего обретенную Казанскую икону Божией Матери, будучи еще простым священником Гостинодворской церкви святителя Николая Чудотворца в Казани, было, по всей видимости, не Ермолай или Григорий, как полагали ученые до сего момента, а Иаков.

«Я лично верю летописи середины XVII века. Видимо, его звали поп Иаков – так же, как указано на всех подписях к рисункам рукописей», – резюмировал Саначин.

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