В Казани начала работу международная конференция памяти купца Шамова

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани начала работу республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Традиции старообрядческой благотворительности». Мероприятие посвящено памяти купца-хлебопромышленника Якова Шамова, к 110-й годовщине смерти которого оно и приурочено.

До начала конференции были возложены цветы к памятнику митрополиту Андриану во дворе кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви (РПсЦ).

К участникам мероприятия с приветствием обратились митрополит Московский и всея Руси РПсЦ Корнилий (Титов), министр культуры РТ Ирада Аюпова, духовный настоятель Казанской общины старопоморского согласия Александр Хрычев, глава фонда «Русская старина» Василий Кириллов и другие лица.

В двух секциях сегодня будут заслушаны доклады и пройдут обсуждения судеб видных представителей старообрядчества как с территории нынешнего Татарстана, так и из Петербурга, Ржева, Чебоксар, Ижевска и других российских городов. Также будут заслушаны истории создания старообрядческих приходов и их судьбы в советское и постсоветское время.

Завтра, 4 октября, участники конференции посетят Чистополь, становление и развитие которого во многом определялось именно старообрядческими семьями. Одной из острых проблем старообрядцев этого города является возвращение общине принадлежащего государству здания бывшей богадельни на Нариманова, 56.

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