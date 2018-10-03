Татар-информ

3 октября 2018, 19:00

Сельское хозяйство

Молочное производство Татарстана за девять месяцев недополучило 4 млрд рублей

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Сельское хозяйство

Молочное производство Татарстана за девять месяцев недополучило 4 млрд рублей

Фото: Ильнар Тухбатов/архив

На данный момент цены на молоко отстают от прошлогодних почти на 3 рубля.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан за первое полугодие 2018 года в молочном производстве недобрал 2,5 млрд рублей, а за девять месяцев эта сумма достигла 4 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«За девять месяцев в условиях дефицита закупочных цен, что серьезно отразилось на результатах финансово-хозяйственной деятельности, от общей денежной выручки 40 млрд рублей в животноводческой сфере получено 30 млрд. К уровню прошлого года это только 93 процента», – констатировал докладчик.

Он заметил, что основной источник дохода отрасли – молочное производство. «Субсидии из республиканского бюджета и Российской Федерации в размере 2,4 млрд рублей позволили нашим хозяйствам пережить снижение закупочных цен на молоко», – подчеркнул Хабипов.

По его словам, средняя закупочная цена на молоко за первое полугодие составила лишь 18,7 рубля за килограмм, что ниже прошлогодней на 4,5 рубля. «В 18 районах ниже более чем на 5 рублей. В их число вошли "молочные" районы – Кукморский, Атнинский, Актанышский, Мамадышский, Сабинский, Балтасинский. Ожидаемое оживление закупочных цен в июле не наблюдалось. Сегодня цены отстают от прошлогодних практически на 3 рубля», – посетовал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Установившиеся на рынке цены на мясо крупного рогатого скота, свиней и птицы застыли на уровне трехлетней давности, добавил он.

«Отсутствие положительной динамики по ценам и сокращение доходной части негативно отразилось на производственных показателях. Мы практически отработали без прибавки в объемах, по молоку за полугодие в плюсе только на 1 процент. В целом за восемь месяцев рост объемов АПК составил 100,1 процента», – рассказал докладчик.

Хабипов отметил, что за первое полугодие производство говядины, свинины и мяса птицы сократилось на 1 процент. «Сегодня есть районы, которые имеют только половину или чуть более объема 2008 года. Это Черемшанский, Менделеевский, Бугульминский, Муслюмовский, Спасский, Чистопольский и ряд других», – подчеркнул он.

Атнинский, Кукморский, Сабинский, Балтасинский, Мамадышский райны – самые успешные по надою молока. При этом низкие показатели у Агрызского, Камско-Устьинского, Чистопольского, Черемшанского, Апастовского районов, продолжил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Надеемся, что нынешняя ситуация на рынке молока – преходящая. Мы все силы бросили на сдерживание снижения поголовья коров. В целях поддержки граждан, содержащих дойное поголовье коров и коз, из бюджета республики выделено 360 млн рублей субсидий. И сегодня мы говорим, что население отнеслось с пониманием, сохраняет поголовье. Это 110 тыс. коров в личных подворьях», – резюмировал Хабипов.

Общее финансирование госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013 – 2020 годы» за первое полугодие 2018 года составило 7 млрд 122,04 млн рублей, в том числе 2 млрд 238 млн рублей были выделены из федерального бюджета.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, население, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели) в январе – июне составил 82 млрд 685,3 млн рублей, или 101,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.

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