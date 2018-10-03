Татар-информ

3 октября 2018, 17:32

Сельское хозяйство

В Татарстане планируют собрать 2,2 млн т сахарной свеклы

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Сельское хозяйство

В Татарстане планируют собрать 2,2 млн т сахарной свеклы

Фото: Байрак (Знамя)

В республике уже собрано почти 1,3 млн т сладких корнеплодов.

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане планируют собрать 2,2 млн т сахарной свеклы. В этом году культура посеяна на площади 64 тыс. га. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Убрано более половины площадей сахарной свеклы, отметил докладчик. «С учетом сокращения площадей посевов примерно на 10 тыс. га и меньшей урожайности, которая есть, ожидаем накопать 2,2 млн т корнеплодов», – констатировал он.

На сегодня в республике собран 1 млн 272,7 т сахарной свеклы при урожайности 349 ц/га.  

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