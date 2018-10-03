(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане осталось убрать кукурузу с 87 тыс. га. Часть из этих площадей будет убрана на зерно. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«При созревании початков планируем дополнительно добрать 150 тыс. т зерна кукурузы», – отметил докладчик.

Председатель профильного комитета Тахир Хадеев добавил, что текущий год был непростым для сельского хозяйства. «Около 4 млн т зерна собрали. Учитывая погодные условия, это победа земледельцев. Была серьезная засуха, выпала только одна пятая часть осадков от годовой нормы», – подчеркнул он.

В этом году посевная площадь составляет 2,9 млн га, в том числе зерновые и зернобобовые посеяны на 1,48 млн га, яровые зерновые – на 1,02 млн га, включая яровую пшеницу на 372 тыс. га и ячмень на 411 тыс. га.

Кукуруза посеяна на площади 202 тыс. га, в том числе на зерно – на 58 тыс. га, рапс занимает 120 тыс. га.

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