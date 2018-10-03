Минсельхозпрод: Татарстан недобрал почти миллион тонн зерна

(Казань, 3 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан недобрал почти 1 млн т зерна, что скажется на производстве валовой продукции сельского хозяйства по итогам девяти месяцев. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

В Татарстане собрано 3,7 млн т зерна при средней урожайности 26 ц/га, рассказал докладчик.

«Сказалась засуха в целом по республике. В 17 муниципальных районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации, – отметил Хабипов. – Стоит задача максимально накопить осенне-зимние осадки».

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