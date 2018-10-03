Опубликован первый трейлер второго сезона мультсериала «Босс-молокосос»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Видеосервис Netflix выложил первый трейлер второго сезона мультипликационного сериала «Босс-молокосос». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале студии.
Премьера всех эпизодов сериала состоится 12 октября. Мультсериал снят по мотивам одноименного полнометражного анимационного фильма студии DreamWorks.
«Босс-молокосос» вышел в прокат в марте 2017 года и сразу же завоевал сердца юных зрителей. Главных персонажей озвучили актеры Алек Болдуин, Лиза Кудроу, Стив Бушеми, Джимми Киммел и другие. Вторая часть полнометражного мультфильма «Босс-молокосос» должна выйти в марте 2021 года.
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