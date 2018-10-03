Появился первый русскоязычный трейлер о чернокожем «Человеке-пауке»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Студия Sony Pictures выложила на своем YouTube-канале новый трейлер анимационной ленты «Человек-паук: Через вселенные».

Главным героем фильма стал чернокожий школьник Майлз Моралес, сын полицейского. Его наставником выступает Питер Паркер, «базовый» Спайдермен. В представленном трейлере Майлз не только пытается спасти собратьев, но и целуется с рыжеволосой красавицей.

Режиссерами мультфильма выступили Боб Персикетти и Питер Рэмси. На российские экраны фильмы выйдет 13 декабря. Фильм предназначен для детей от шести лет.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о выходе трейлера к новому хоррору «Злобный».

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