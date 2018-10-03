В Сети появился новый трейлер хоррора про «Битву экстрасенсов»

(Казань, 3 октября, «Татар-информ»). Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале новый трейлер фильма ужасов «Злобный», который в заметной степени напоминает шоу «Битва экстрасенсов».

По сюжету фильма брат и сестра Джейсон и Анджелика неплохо живут, работая лжеэкстрасенсами. Они находят безутешных после потери близких людей клиентов и помогают им, якобы общаясь с душами покойников. Однажды к ним обращается женщина, которая живет в доме, где произошло массовое убийство. В какой-то момент брат и сестра понимают, что столкнулись с проявлениями настоящего зла.

Чем глубже продвигается расследование героев, тем менее понятно, где реальность и где потустороннее. В финале лжеэкстрасенсы мечтают просто выжить и выбраться из кошмара.

Режиссером выступил исландский кинематографист Олаф де Флер, сценаристами стали Бен Кетай и Ева Константопулос. В фильме снялись актеры Флоренс Пью, Селия Имри и Бен Ллойд-Хьюс. Премьера состоится совсем скоро – 5 октября.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как тетя Света из Казани ловит хайп на «Битве экстрасенсов».

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