Жванецкий назвал причину смерти Романа Карцева

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Писатель-сатирик и телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что его друг – народный артист России Роман Карцев скончался от инфаркта миокарда, передает ТАСС.

Жванецкий не стал скрывать подробности случившегося, отметив, что артист давно болел и долго находился в больнице, а сегодня его «мучения» прекратились.

Сатирик добавил также, что находится в шоке от печального известия и с трудом подбирает слова. Роман был для него «как брат», а после его смерти он «остался один», и ему «очень тяжело, очень больно», добавил писатель.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о кончине Романа Карцева, который ушел из жизни сегодня в возрасте 79 лет. О смерти артиста сообщила жена Жванецкого – Наталья.

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