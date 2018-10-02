(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Сегодня на 80-м году жизни скончался народный артист России Роман Карцев. О печальном событии рассказала супруга юмориста Михаила Жванецкого Наталья.



В своем Facebook`e она написала: «Умер Рома Карцев». И процитировала миниатюру Жванецкого, посвятив ее памяти актера.

Причины смерти Карцева пока не известны. О месте и времени прощания будет сообщено позднее.



Роман Карцев играл на сцене Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, выступал с моноспектаклями и одиночными номерами. Также снимался в кино, сыграл эпизодические роли в фильмах «Собачье сердце», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита». Последней его киноработой стала роль таксиста в картине Станислава Говорухина «В стиле jazz» 2010 года.

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