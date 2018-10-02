Поклонники «Игры престолов» увидят в финальном сезоне любимого персонажа

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Создатели фантастической киносаги «Игра престолов» рассказали о подробностях финального, восьмого сезона сериала «Игры престолов», пишут «Известия».



Супервайзер по спецэффектам Джо Бауэр поделился секретом, что в финале вновь появится лютоволк Джон Сноу по кличке Призрак. По словам Бауэра, у лютоволка будет «много экранного времени в финальном сезоне», и он будет делать «классные вещи».



В последний раз лютоволк появился в шестом сезоне сериала, а весь последующий сезон его судьба была неизвестной. О нем лишь один раз упомянула Санса Старк, это произошло во время ее воссоединения с Джоном Сноу.



Отмечается, что помощь лютоволка понадобится для победы над ордой белых ходоков, отправившихся в Вестерос. По словам специалиста, финальный сезон превзойдет все ожидания поклонников и станет самым зрелищным из всех сезонов.



Съемки сериала уже завершены, его премьера назначена на конец весны 2019 года.



В июне этого года актриса из «Игры престолов» Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, раскрыла финал сериала татуировкой на теле с изображением лютоволка и надписью «Стая живет». Как известно поклонникам фантастической саги, серый лютоволк на белом поле является гербом Старков, а любой лютоволк — животное, преданное этой семье.

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