Актриса из «Игры престолов» раскрыла финал сериала татуировкой на теле

На фото запечатлена рука Софи Тернер с изображением лютоволка и надписью «Стая живет».

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Актриса из «Игры престолов» Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, набила тату, которая стала главным спойлером к сериалу. Татуировку в Instagram`e продемонстрировал ее мастер.



На фото запечатлена рука Софи Тернер с изображением лютоволка и надписью «Стая живет». Как известно поклонникам фантастической саги, серый лютоволк на белом поле является гербом Старков, а любой лютоволк — животное, преданное этой семье.



В многочисленных комментариях поклонники предположили, что надпись может свидетельствовать о том, что семья Старков выживет. Фанаты сериала надеются, что хотя бы часть персонажей доживет до конца саги.



Ранее исполнительница роли Сансы Старк рассказала о концовке фэнтезийной саги.