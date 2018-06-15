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Берт Ван Марвейк: В матче против Франции мы должны быть самими собой

Татар-информ

15 июня 2018, 16:08

Культура

Актриса из «Игры престолов» раскрыла финал сериала татуировкой на теле

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Фото: соцсети

На фото запечатлена рука Софи Тернер с изображением лютоволка и надписью «Стая живет».

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Актриса из «Игры престолов» Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк, набила тату, которая стала главным спойлером к сериалу. Татуировку в Instagram`e продемонстрировал ее мастер.

На фото запечатлена рука Софи Тернер с изображением лютоволка и надписью «Стая живет». Как известно поклонникам фантастической саги, серый лютоволк на белом поле является гербом Старков, а любой лютоволк — животное, преданное этой семье.

В многочисленных комментариях поклонники предположили, что надпись может свидетельствовать о том, что семья Старков выживет. Фанаты сериала надеются, что хотя бы часть персонажей доживет до конца саги.

Ранее исполнительница роли Сансы Старк рассказала о концовке фэнтезийной саги.

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