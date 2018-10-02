Нобелевскую премию по физике вручили трем ученым из США, Канады и Франции

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физике, ими стали Артур Эшкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд, сообщает «Газета.Ru».

Ученым присудили премию Нобеля за новаторские изобретения в области лазерной физики.

Стрикланд и Муру в 1985 году разработали технику усиления чирпированных импульсов (CPA), суть которой заключается в том, что ультракороткие лазерные импульсы усиливаются до петоваттной мощности. Данная мощность намного превышает суммарную мощность всех электростанций мира.

Изобретение Ашкина позволяет удерживать молекулы и молекулярные моторы в оптических пинцетах, которые в свою очередь помогают поворачивать, толкать и тянуть различные объекты с помощью света.

1 октября Нобелевскую премию по медицине вручили за новые методы лечения рака Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё.

Церемония награждения лауреатов пройдет десятого декабря — в этот день умер основатель Нобелевской премии Альфред Нобель. Сумма каждой Нобелевской премии в этом году составляет около 940 тысяч долларов.

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