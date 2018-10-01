Нобелевскую премию по медицине вручили за новые методы лечения рака

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В этом году лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины стали ученые-иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за работы в области терапии рака, сообщает «Интерфакс».

Ученые получили премию за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Награду присудил Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма.

В прошлом году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили ученые из Соединенных Штатов Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих суточные колебания различных параметров организма, так называемые циркадные ритмы.

Завтра станет известен лауреат Нобелевской премии в области физики, а 3 октября — лауреат в области химии.

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