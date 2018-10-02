(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Следком Татарстана ищет других жертв экс-педагога, задержанного за разврат с подростком, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что задержан 44-летний экс-учитель одной из казанских школ за развратные действия в отношении 14-летнего подростка.

По информации СУ СК России по РТ, 23 мая в автобусе №90 в Салмачах мужчина совершил развратные действия в отношении подростка. Было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия».

Фоторобот был составлен со слов ребенка. Мужчину задержали. Подросток опознал в нем своего обидчика.

Однако задержанный свою вину не признал, от проверки на детекторе лжи отказался.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о других подобных преступлениях, которые мог совершить этот мужчина, просят обращаться в следственный отдел по Приволжскому району Казани СУ СК России по РТ, а также по телефону (843) 224 92 30.

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