В Казани экс-педагога задержали за развратные действия в отношении подростка

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). В Казани экс-педагога одной из школ задержали за развратные действия в отношении подростка, стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников.

По информации источника, в конце мая в Салмачах в автобусе 90-го маршрута 44-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летнего подростка.

Со слов ребенка был составлен фоторобот, благодаря которому мужчина был задержан. По данным источника агентства, свою вину он не признал, от проверки на полиграфе отказался.

Как стало известно ИА «Татар-информ» раньше мужчина работал учителем в одной из казанских школ.

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