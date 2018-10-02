(Казань, 2 октября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Суд продлил срок задержания подозреваемому в двойном убийстве на улице Химиков в Казани на 72 часа до 14.50 5 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 30 сентября в гаражном комплексе «Энергетик» на улице Химиков произошло двойное убийство. По версии следствия, Александр Архиереев набросился на 26-летнего и 27-летнего мужчин с ножом. От полученных травм один из них скончался на месте, другой по пути в больницу. Причиной стал давний конфликт между мужчинами.

Александра Архиереева задержали на следующий день, от дачи показаний он отказался. В настоящий момент ему предъявлено обвинение в убийстве.

Следователи ходатайствовали о продлении срока задержания подозреваемого, так как орудие преступления пока не найдено.

Сам Архиереев сегодня в суде сообщил, что убивать никого не планировал, а всего лишь защищался от напавших на него мужчин.

«Я не желал смерти, я защищал себя. Вот так получилось. Ответственность за смерть я с себя не снимаю», – рассказал Архиереев.

Как показала экспертиза, Беляков получил удар ножом в сердце, а Хакимуллин – в живот.

У одного из погибших, 27-летнего Стаса Белякова, остался двухмесячный ребенок.

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