В Казани задержан подозреваемый в двойном убийстве

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В Казани задержан 38-летний подозреваемый в двойном убийстве. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Ранее агентство сообщало, что сегодня в одном из гаражных кооперативов Московского района мужчина убил ножом двоих молодых. Одному из них было 26 лет, другому – 27.

Один из парней умер на месте, второй – от полученных травм в больнице.

Известно, что у одного из погибших остался двухмесячный сын.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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