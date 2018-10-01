Скончался Шарль Азнавур

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Певец и композитор Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет в своем доме во Франции, передает РИА Новости.

Недавно Азнавур вернулся из турне по Японии после того как был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки.

В конце апреля этого Азнавур отменил концерт в Санкт-Петербурге, ему стало плохо во время репетиции. На следующий день Азнавура доставили в Париж, и состояние его здоровья пришло в норму, концерт в России был перенесен на 9 апреля 2019 года. В мае певца госпитализировали из-за перелома плеча, однако уже через несколько дней он покинул больницу.

Настоящее имя Шарля Азнавура – Шанур Вагинак Азнавурян, он родился 22 мая 1924 года в Париже, его родители – армянские эмигранты, которые бежали от Советской власти из Грузии во Францию. В девять лет Шарль выступал на сцене, пел и играл, в 12 лет впервые снялся в кино.

Азнавур является автором более тысячи песен для известных Рея Чарльза, Лайзы Минелли, Боба Дилана, Хулио Иглесиаса.

Великий шансонье также снялся в 80 кинолентах. В 93 года Азнавур получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.

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