В Роскосмосе склоняются к версии повреждения «Союза» на борту МКС

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Комиссия, расследующая появление отверстия в пристыкованном к МКС космическом корабле «Союз», заявила, что причиной инцидента не может быть производственный брак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Эксперты подтвердили, что дыра в корабле появилась намеренно, заявил он в эфире Первого канала.

Где именно было сделано отверстие, будет выяснять вторая комиссия, которая уже начала работу.

15 ноября члены экипажа орбитальной станции выйдут в открытый космос для осмотра отверстия, напомнил Рогозин.

По словам замруководителя «Роскосмоса» Сергея Крикалева, отверстие с вероятностью 50 процентов появилось в космосе.

Утечка воздуха была зафиксирована на борту МКС 30 августа, тогда же ее устранили.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на этапе сборки в корпусе «Союза» не было отверстия.

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