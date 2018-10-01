Жители пострадавшего от взрыва дома в Заинске вернулись в свои квартиры

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Сегодня жители пострадавшего от взрыва 8-го подъезда дома № 71 по улице Никифорова в Заинске вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Заинского муниципального района.

Руководство района и строители постарались завершить работы по восстановлению подъезда до наступления холодов.

При вручении ключей с каждым собственником жилья провели беседу, записали вопросы и предложения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жилой дом в Заинске, пострадавший от взрыва, полностью отремонтирован.

Взрыв в пятиэтажном доме на улице Никифорова случился вечером 22 июня. Был целиком разрушен пятый этаж здания в секции восьмого подъезда, а четвертый этаж пострадал частично. Десять человек пострадали, двое из них скончались в больнице.

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