В Казани впервые пройдет масштабная акция «Военная служба по контракту — твой выбор»

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). 20 октября Казань впервые присоединится к масштабной российской акции «Военная служба по контракту – твой выбор». Мероприятие анонсировал сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«В целях популяризации военной службы по контракту в вооруженных силах 20 октября в Казани впервые на площади перед центром семьи “Казан” состоится акция “Военная служба по контракту – твой выбор”. Также будем говорить и о службе в вооруженных силах. Будет организована выставка современных образцов вооружения и военной техники, военной формы. Предусмотрены выступления творческих коллективов Татарстана, Центрального военного округа, проведение мастер-классов спортсменами Центрального спортивного клуба армии. Ярким событием праздника станет выступление авиационной группы высшего пилотажа “Стрижи” на самолетах МиГ-29», – рассказал Сергей Погодин.

Мероприятие стартует в 10 часов. Кроме развлекательной программы для зрителей будет работать полевая кухня, а также мобильные пункты отбора на военную службу по контракту, информационные пункты военно-учебных заведений воздушно-космических сил и сухопутных войск.

«Такие мероприятия проводятся в других городах уже несколько лет – с 2015 года. В этом году и мы попали в эту программу», – резюмировал военный комиссариат Татарстана.



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