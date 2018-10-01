В осенний призыв для прохождения военной службы Татарстан направит 3,5 тысячи человек

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Во время осенней призывной кампании для прохождения военной службы РТ направит 3500 человек. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«Первого октября началась осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря 2018 года. За это время в Российской Федерации на военную службу будут призваны 132 500 человек. Вызову на призывные комиссии в Татарстане подлежат около 18 тыс. человек. По их результатам 3500 человек будут направлены на прохождение службы в армии», – сказал Сергей Погодин.

Как пояснил военный комиссар Татарстана, новых ярко выраженных особенностей призывная кампания 2018/2019 года не имеет. Кроме того, она будет проводиться максимально открыто как для СМИ, так и для общества в целом. Например, родителям призывников, как и ранее, будет предоставлена возможность присутствия на призывных комиссиях и т.д.

До конца года в Сухопутные войска будут отправлены до 39 процентов новобранцев, в Воздушно-космические – 16 процентов, в Ракетные войска стратегического назначения – 11 процентов призванных, в Военно-морской флот – 10 процентов. В ВДВ, части специального назначения и войска Национальной гвардии – по 8 процентов новых служащих, в 12-е Главное управление Министерства обороны РФ (ГУМО) – 2 процента призывников и еще 6 процентов в другие подразделения.

С особым вниманием, как подчеркнул Погодин, военные комиссариаты будут проводить отбор служащих для Центрального военного округа. Этой осенью туда отправятся проходить службу 980 новобранцев.

Кроме того, Татарстан отправляет своих призывников для прохождения военной службы в военные части постоянной боевой готовности в Самаре, Тольятти, Оренбурге и Екатеринбурге.

29 ноября часть призывников будут отправлены железнодорожным сообщением для прохождения службы в Восточном военном округе.

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