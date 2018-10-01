(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Причиной убийства в гаражном комплексе в Казани стала старая обида, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером в одном из гаражных кооперативов на улице Химиков произошло двойное убийство. 38-летний житель Казани нанес смертельные ранения двум мужчинам. Погибшим было 26 и 27 лет.

По версии следствия, между погибшими и подозреваемым был давний конфликт. Мужчины целенаправленно искали встречи с оппонентом. Узнав, что мужчина продает гараж, парни назначили ему встречу в ГСК «Энергетик».

Вечером 30 сентября мужчина вместе с тремя знакомыми под видом покупателя приехал на встречу с продавцом. В какой-то момент компания разделилась и продавец, воспользовавшись ситуацией, взял нож и напал на них по одному.

В результате от ножевых ранений один из мужчин скончался на месте происшествия. Второго пострадавшего доставили в больницу, но ранения оказались не совместимыми с жизнью, и он скончался в клинике.

38-летнего подозреваемого в двойном убийстве задержали. Мужчина отказался от дачи показаний. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



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