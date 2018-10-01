(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Следствие уверено, что подростка из Нижнекамска убили из-за ненависти к наркотикам.

Ранее, ИА «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский суд РТ начал рассматривать дело об убийстве 17-летнего Евгения Сурикова. Парень повздорил с компанией ребят на праздновании дня рождения, его вывезли в лес, где жестоко избили до смерти.

По версии следствия, 26 ноября прошлого года Евгений Суриков вместе с друзьями находился в квартире одного из знакомых в Нижнекамске. К ребятам присоединилась компания молодых людей.

Между Евгением и вновь прибывшими произошел конфликт из-за ненависти к наркотикам. Парни решили, что Суриков находится под воздействием психотропных веществ. Они избили его, затем затолкали в машину и вывезли в лес, где продолжили бить. От травм молодой человек скончался на месте.



Подозреваемые: 23-летний Ильдар Тимергалеев, 20-летний Ильнур Низамов и 23-летний Алексей Рябов, свою вину не признают. К слову, Низамов уже отсидел два года в колонии за кражу.

Еще одному фигуранту дела на момент преступления не исполнилось 18 лет. Экспертиза признала его невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение.

Родители погибшего Евгения Сурикова рассказали журналистам, что их сын много лет занимался спортом.

«Он четыре года занимался дзюдо, потом боксом, чтобы защитить себя. Учился на "четверки и пятерки", принимал участие в различных школьных мероприятиях. Он не курил и не пил», – рассказала мама погибшего надежда Сурикова.

К слову, парень был единственным ребенком в семье. 25 ноября он отпросился у папы на день рождения, должен был вернуться домой в шесть вечера, но так и не появился. На следующий день супруги обратились в полицию.

«Вместе с полицией мы зашли в квартиру, где они отмечали день рождения, там мы нашли практически все вещи сына, кажется, он ушел в одних только брюках. Я уверена, что и обуви на нем не было. Нашли его только через два дня в лесу», – вспоминает Надежда Сурикова.

Тело было настолько изувечено, что отец не смог узнать его, рассказали родные Сурикова. Опознали Женю только по маленькой татуировке в виде чайки.

«Они прыгали на нем, все кости были переломаны», – рассказал журналистам отец погибшего Леонид Суриков.

Сегодня в суде допросили свидетеля, Дмитрия Рериха, который в тот вечер тоже был вместе со всеми на дне рождения.

«Сначала мы отдыхали в кальянной, выпивали, потом нас пригласили в квартиру к Владу Герасимову. Когда я вошел, увидел парня, который стоял со спущенными штанами. Он был как будто под чем-то, в неадекватном состоянии. Раньше мы не были знакомы. Мы продолжили выпивать, а через некоторое время я услышал крики. Оказалось, что между Женей и Ильдаром случилась потасовка. Ильдар кричал, что ненавидит наркоманов и их надо мочить», – дал показания в суде свидетель.

Ильдара Тимергалеева удалось успокоить, позже вместе с друзьями он вывел Сурикова из квартиры. Остальным он сказал, что отвезет его к брату, рассказал Рерих.

Молодым людям предъявлено обвинение в похищении и убийстве. Отец погибшего парня попросил суд назначить им самое строгое наказание.





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