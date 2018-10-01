В Казани перед судом предстали трое, избившие подростка до смерти в лесу

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Верховный суд РТ начал рассматривать уголовное дело об убийстве 17-летнего Евгения Сурикова.

Троих молодых людей подозревают в том, что в ноябре прошлого года они вывезли его в лес и жестоко избили до смерти.

По версии следствия, конфликт начался еще в квартире, где молодые люди отмечали день рождения. Евгения избили, затолкали в машину и вывезли в лес. Там его продолжили избивать. От полученных травм молодой человек скончался. Его тело нашли только через два дня.

На скамье подсудимых Ринат Рябов, Ильдар Тимергалеев и Ильнур Низамов.

Еще одного фигуранта дела суд признал невменяемым. Их обвиняют в похищении и убийстве.

Родители погибшего парня Надежда и Леонид Суриковы уверяют, что их сын занимался спортом, имел награды, хорошо учился, был добрым и отзывчивым.

Свидетели утверждают, что молодой человек в тот день находился в наркотическом опьянении.

По версии следствия, именно этот факт стал предметом конфликта между Евгением и компанией.

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