Фильм «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым стал лидером российского проката

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Драма Сарика Андреасяна «Непрощенный» возглавила российский прокат по итогам уикенда со сборами в 150,1 млн рублей, передает РИА Новости.



В главной роли снялся Дмитриев Нагиев. Сюжет картины основан на реальных событиях и рассказывает об архитекторе Виталии Калоеве, который потерял жену и двух дочерей в авиакатастрофе над Боденским озером. Убитый горем, он решает отомстить авиадиспетчеру, по вине которого и произошла катастрофа.



На второй позиции оказалась «хоррор»-сказка «Тайна дома с часами» со сборами 121,5 млн рублей. Главные роли исполнили Джек Блек и Кейт Бланшет. «Бронза» досталась лидеру прошлой недели, фильму ужасов «Проклятие монахини», который собрал 17,7 млн рублей по итогам выходных и 492,5 млн рублей за две недели проката.

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