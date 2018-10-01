Явка на референдум о государственном наименовании Республики Македония составила менее 40 процентов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Явка на референдум о государственном наименовании Республики Македония составила 36,11 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную избирательную комиссию республики.

По данным ГИК, уже обработано 85,71 процента всех бюллетеней. За межправительственный договор с Грецией проголосовали 91,25 процента от общего числа участвовавших в референдуме.

Пока неизвестно, признают ли референдум состоявшимся, т. к. по македонскому законодательству для этого необходимо, чтобы число голосовавших превысило 50 процентов избирателей.

Ранее сообщалось, что в июне Греция и Македония подписали договор, согласно которому последняя должна быть переименована в Республику Северная Македония. Однако данный спор вызвал острую критику как в Греции, так и в Македонии. Переименование разрешит многолетний спор между двумя странами и откроет республике путь в ЕС и НАТО.

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