В Македонии проходит голосование о переименовании страны

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Македонии с восьми утра и до восьми часов вечера по московскому времени будет проходить референдум о переименовании страны по соглашению с Грецией, сообщает RT.

Явка за первые два часа голосования составила всего 2,45 процента, отмечает РИА Новости со ссылкой на Государственную избирательную комиссию республики.

В июне Греция и Македония подписали договор, согласно которому республика должна быть переименована в Республику Северная Македония. Однако данный спор вызвал острую критику как в Греции, так и в Македонии. Переименование разрешит многолетний спор между двумя странами и откроет Скопье путь в ЕС и НАТО.

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