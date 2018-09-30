Пушков прокомментировал заявление главы МВД США о возможности морской блокады РФ

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Член Совета Федерации Алексей Пушков резко прокомментировал заявление министра внутренних дел Соединенных Штатов Райана Зинке о возможной морской блокаде России, сообщают «Известия».

«Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по международному праву была бы равносильна объявлению войны», — написал российский деятель на своей странице в Twitter.

Ранее Зинке во время своего выступления в Питтсбурге заявил, что Соединенные Штаты могут объявить России морскую блокаду, чтобы помешать поставкам энергоносителей в страны Ближнего Востока.

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