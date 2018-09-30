В США рассказали о возможности морской блокады России

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). США при необходимости могут организовать морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам энергоносителей в страны ближневосточного региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Examiner.

Такое заявление глава МВД страны Райан Зинке сделал во время своего выступления в Питтсбурге.

Зинке подчеркнул, что благодаря Военно-морским силам страна может заблокировать морские сообщения. По его словам, для российской экономики продажа энергоресурсов является единственным источником дохода, поэтому Кремль заинтересован в Ближнем Востоке.

США может оказать давление и вытеснить энергоресурсы России, поскольку является крупнейшим производителем нефти и газа, уверен Зинке.

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