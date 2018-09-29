Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Число жертв цунами и землетрясения в Индонезии достигло 420 человек, сообщает RT со ссылкой на телеканал Kompas.

В настоящее время подсчитаны жертвы в городе Палу, расположенном на острове Сулавеси, рассказали в Национальном управлении по ликвидации последствий стихийных действий. Число жертв в других регионах Индонезии пока не подсчитано.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами.

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