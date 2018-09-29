Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами

(Казань, 29 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами цунами и землетрясения на острове Сулавеси. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.
Россия разделяет «скорбь дружественного индонезийского народа», говорится в телеграмме Путина. Глава государства попросил передать родным и близким погибших от стихийного бедствия слова сочувствия и поддержки.
В городе Палу 28 сентября произошли два землетрясения магнитудой 7,1 и 7,4, а в ночь на следующий день на остров Сулавеси обрушилось цунами.