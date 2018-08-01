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Алексей Анисимов

1 августа 2018, 21:44

Спорт

Данис Зарипов: «Мы хотели показать красивый хоккей, который понравится зрителям»

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Спорт

Данис Зарипов: «Мы хотели показать красивый хоккей, который понравится зрителям»

Лидер казанского «Ак Барса» после победы над «Нефтяником» подчеркнул, что такие матчи очень важны для всех.

(Альметьевск, 1 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал победу своей команды над «Нефтяником» в первом контрольном матче этого межсезонья.

Казанцы обыграли соперника в гостях со счетом 5:3, а Зарипов вывел «Ак Барс» на площадку в роли капитана.

«По поддержке и по атмосфере здесь всегда хорошо встречают. Всегда нравится приезжать в Альметьевск и играть здесь. Такие матчи просто необходимы как городу, так и республике. Дело даже не в итоговом результате, главное – мы делаем праздник для болельщиков, для города. Я бы не стал в таких матчах сравнивать класс команд: невооруженным глазом видно, что "Нефтяник" играет в ВХЛ, а мы в КХЛ. Сравнивать будет неправильно, но ребята молодцы, хорошо играли, самоотдача неплохая. Были такие моменты, что счет мог быть и в пользу соперника. Оценивать эту игру не буду – мы хотели показать красивый хоккей, который понравится зрителям», – отметил хоккеист.

В перерыве между вторым и третьим периодами хоккеисты «Ак Барса» состязались в серии буллитов с детской командой «Нефтяника»: свой бросок Зарипов не забил. «Подыгрывал ли я вратарю? Не без этого, конечно. Хотелось забить, я не поддавался, делал хитрый прием. Но он молодец, выстоял. Думаю, это пойдет ему на пользу и придаст уверенности в будущей карьере», – пояснил игрок.

Также Зарипов отметил, что эмоции от победы в Кубке Гагарина до сих пор свежи в памяти и будут для него стимулом в новом сезоне. «Не собираюсь отходить от победы в Кубке Гагарина – это будет моим стимулом на новый сезон. Буду стремиться к очередной победе, потому что я помню те эмоции, те трудности, через которые она достается. Буду всегда это держать в голове, и, думаю, ребята будут вместе со мной идти к этому», – заключил нападающий. 

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