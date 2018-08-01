«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в первом контрольном матче сезона

(Альметьевск, 1 августа, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Ак Барс» в контрольном матче обыграл альметьевский «Нефтяник» со счетом 5:3 — обе команды этой игрой открыли серию товарищеских встреч в рамках подготовки к новому сезону. На трибунах дворца спорта «Юбилейный» в «нефтяной столице» Татарстана поединок обладателя Кубка Гагарина и бронзового призера чемпионата ВХЛ собрал почти полторы тысячи зрителей.

Летние встречи «Ак Барса» и «Нефтяника» давно стали доброй традицией — ежегодно флагманы Континентальной и Высшей хоккейных лиг играют друг с другом товарищеский матч перед началом сезона. Эти игры проходят в Альметьевске и вызывают большой интерес у местной хоккейной публики, которая помнит земляков: при объявлении состава «Ак Барса» наибольшего количества аплодисментов удостоился Артем Лукоянов — альметьевский парень, сумевший пробиться в основу казанского суперклуба и выиграть с ним Кубок Гагарина. Трофей, кстати, казанцы привезли с собой: перед матчем все желающие смогли сфотографироваться с главным призом российского хоккея, взять автограф у игроков «барсов» Александра Свитова и Артура Мисбахова, а также поучаствовать в других развлекательных мероприятиях, подготовленных обоими клубами.

Уже несколько лет контрольные встречи «Ак Барса» и «Нефтяника» носят благотворительный характер — в этом году все средства, собранные на игре, передали в фонд «В твою пользу» для реализации программы инклюзивного образования для детей с расстройством аутистического спектра. Помимо клубов-участников игры поддержку в организации этого матча оказали бизнес-проекты Даниса Зарипова — завод по производству клюшек «ЗаряД» и тренировочный центр «Победный бросок». Кроме того, для поклонников обеих команд матч в Альметьевске стал первой в новом сезоне возможностью посмотреть на хоккеистов и оценить уровень новичков. В «Ак Барсе» их в межсезонье набралось немало: впервые за казанцев сыграли уже перешедшие в команду Андрей Педан, Даниил Курашов и Павел Падакин, на просмотре находится молодой Данил Воеводин, который также вышел на лед в свитере «барсов».

Игру обе команды начали с места в карьер: первая же вылазка казанцев к чужим воротам закончилась удалением Андрея Попова, которое «нефтяники» реализовали — защитники «барсов» слишком любезно на своем пятаке обошлись с Умедом Гильмановым, он получил передачу и в касание бросил в пустой угол. Спустя тридцать секунд на табло уже горели «барабанные палочки», поскольку Андрей Марков отличился и сравнял счет. Несмотря на товарищеский статус матча, игроки подошли к делу серьезно — не обошлось без силовых приемов и неприятных повреждений. На пятой минуте действующий чемпион Кубка Гагарина уже лидировал: Рафаэль Батыршин кистевым броском в большинстве вывел свою команду вперед. Альметьевцы не изменили своему стилю игры и продолжили напирать на ворота Александра Шарыченкова — после пары бросков кипер «Ак Барса» выручил своих партнеров, но добивание Михаила Мокина в одном из эпизодов стало для вратаря фатальным. На перерыв казанцы, тем не менее, ушли в лидерах: атаку «барсов» броском в пустые ворота завершил капитан команды Данис Зарипов, которого хозяева площадки неосмотрительно оставили в одиночестве. Шикарный шанс отыграться «Нефтяник» упустил в концовке периода, когда Педан вынес шайбу с ленточки своих ворот после сутолоки на пятаке.

Не успели команды вкатиться в игру после перерыва, как казанцы повели с преимуществом в две шайбы, реализовав удаление Ярослава Альшевского — Зарипов выписал профессорскую передачу на Станислава Галиева, который сделал все идеально. Этот матч, кстати, Галиев провел с видеокамерой на шлеме – наверняка, видео получилось что надо. Практически сразу казанцы могли забивать и пятую, но выход три в одного испортила неточная передача Роба Клинкхаммера. Отличный шанс сократить разрыв в счете хозяева получили после удаления Педана: двухметровый защитник излишне жестко приложил соперника у борта и помимо малого штрафа схлопотал десятиминутный дисциплинарный. Казанцы усилиями Малыхина сумели забросить в меньшинстве — арбитры шайбу не засчитали, поскольку она залетела в ворота от конька. На излете большинства шикарный момент имел Альшевский: форвард обыграл вратаря, но вместе с тем не попал в створ. Гости проявили излишнюю любезность и дали хоккеистам «Нефтяника» ещё один шанс в виде удаления Александра Бурмистрова. Впрочем, до реальной опасности дело не дошло — альметьевцы сумели провести некоторое время в зоне атаки, но не более того. Уже в равных составах хозяева все-таки забросили третью шайбу: за 15 секунд до конца второго периода Альшевский оказался самым расторопным у чужих ворот и в падении результативно замкнул прострел. 4:3 в пользу «Ак Барса» — третий игровой отрезок матча обещал быть очень жарким. В перерыве же воспитанники системы «Нефтяника» посоревновались с обладателями Кубка Гагарина в серии буллитов и одержали победу, а автор самого красивого броска получил в подарок клюшку «ЗаряД» из рук самого Даниса Зарипова.

На старте третьего периода силовой борьбы на площадке было куда больше, чем хоккея — первый по-серьезному опасный момент возник на экваторе игрового отрезка после сольного прохода Владимира Ткачева. Сразу после казанцы получили возможность реализовать лишнего: за симуляцию две минуты получил форвард «Нефтяника» Ленар Мансуров. Хозяева, впрочем, успешно отработали в защите за своего слишком артистичного партнера и не позволили «Ак Барсу» вновь оторваться в счете. Гости все же сумели увеличить отрыв за пять минут до конца основного времени матча: свой лицевой счет в новом сезоне открыл главный бомбардир победного для казанцев Кубка Гагарина Джастин Азеведо. Шанс ответить практически сразу же получил капитан «Нефтяника» Максим Хапов — его бросок после выхода один в ноль просвистел над перекладиной ворот Шарыченкова. Большего хозяевам сделать не удалось, и действующий обладатель Кубка Гагарина одержал победу в первом контрольном матче сезона. После завершения игры болельщики увидели серию буллитов, которая уже не влияла на результат встречи. Справедливости ради, победу в ней одержали хоккеисты «Нефтяника».

Хоккей, товарищеский матч.

«Нефтяник» — «Ак Барс» — 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

Шайбы забросили: Гильманов (3′, 1:0), Марков (3′, 1:1), Батыршин (5′, 1:2), Мокин (9′, 2:2), Зарипов (13′, 2:3), Галиев (23′, 2:4), АльшевскийЯр. (39′, 3:4), Азеведо (55′, 3:5)