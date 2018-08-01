(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отказался от звания «Герой Украины», сообщает РИА Новости со ссылкой на боксера.

На пресс-конференции боксер отметил, что ему не нужны никакие регалии, поскольку для определенного количества людей он и так является героем. Также он подчеркнул, что ему от государства ничего не надо, только попросил не мешать ему двигаться дальше.

В финале Всемирной боксерской суперсерии, который прошел в московском спорткомплексе «Олимпийский», Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

На победу украинского спортсмена в бою с российским бурно отреагировали многие политические деятели Украины.

Так, Президент страны Петр Порошенко назвал украинский гимн, который прозвучал после победы боксера, «символом борьбы», а украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что хочет предложить Порошенко присвоить спортсмену звание «Героя Украины».