Гройсман предложит Порошенко присвоить боксеру Усику звание Героя Украины

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что хочет предложить главе страны Петру Порошенко присвоить украинскому боксеру Александру Усику звание Героя Украины, сообщает RT со ссылкой на Facebook премьера.
Гройсман назвал победу Усика над российским спортсменом Муратом Гассиевым «исторической».
«Который раз он доказывает — сильнее украинцев в мире никого нет!» — также написал он на своей странице в соцсети.
Вчера в московском спорткомплексе «Олимпийский» прошел бой между Александром Усиком и Муратов Гассиевым. Украинский боксер получил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский прокомментировал высказывание Порошенко о победе Усика над россиянином.
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