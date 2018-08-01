(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). В Казани 4 и 5 августа изменится маршрут движения некоторых автобусов, сообщает пресс-служба мэрии.

4 августа с 6.30 до 15.30 автобусы маршрута 22, 28, 89 будут объезжать ул. Батурина по схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия.

5 августа с 8.30 до 17.30 автобусы маршрута 22, 28, 89 в направлении Кремлевской набережной поедут по схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия, а в обратном направлении следующим образом: пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. М. Горького.

После закрытия съезда с 4-й транспортной дамбы в направлении ул. Н. Ершова 28-й и 54-й автобусы будут двигаться по схеме: ул. Вишневского — ул. Шмидта — ул. Чехова — ул. Н. Ершова.

Также будут временно отменены следующие остановочные пункты: «ЦПКиО им. М. Горького» (в сторону ул. Толстого), «Дворец водных видов спорта», «Ул. С. Хакима» и «Мост Миллениум».

Городской транспорт изменит свое движение в связи с проведением турнира по триатлону Ironstar Kazan 2018 Timerman Cup.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об ограничении движения на нескольких улицах города.