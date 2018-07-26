(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 4 и 5 августа перекроют движение на нескольких улицах в Казани в связи с проведением последнего старта Казанского триатлона, сообщает официальный портал мэрии.

4 августа с 6.00 до 15.00 движение транспорта ограничат в районе стадиона «Казань Арена» (улицы Сибгата Хакима и Чистопольская), по Кремлевской дамбе и мосту «Миллениум», а также в центральной части города (улицы Вишневского, Николая Ершова, Карла Маркса, Большая Красная и Батурина).

5 августа с 8.30 до 17.30 движение ограничат в центре Казани. Это улицы Батурина, Кремлевская набережная, Дзержинского, Чернышевского, Дзержинского, Кремлевская, Кави Наджми, Профсоюзная и Баумана.